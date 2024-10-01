Сьогодні в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання – у Кременчуці рух перекриють на двох перехрестях

У вівторок, 1-го жовтня, о 9.00 у День захисників і захисниць України по всій країні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.
Про це раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський.
У Кременчуці загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться сьогодні у центрі міста. Через це в 9.00 буде тимчасове перекриття руху транспортних засобів на перехрестях вулиць Небесної Сотні — Сердюка та Небесної Сотні — Соборна.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Кременчужан та гостей міста закликають долучитися до вшанування пам’яті загиблих героїв і зупинитися о 9.00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.
Вічна пам’ять та вічна слава Героям!
День захисників і захисниць України — державне свято України, яке відзначається щороку 1-го жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці.
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