Сьогодні в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання – у Кременчуці рух перекриють на двох перехрестях

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У вівторок, 1-го жовтня, о 9.00 у День захисників і захисниць України по всій країні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

Про це раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський.

— Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною, — наголосив Володимир Зеленський.

У Кременчуці загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться сьогодні у центрі міста. Через це в 9.00 буде тимчасове перекриття руху транспортних засобів на перехрестях вулиць Небесної Сотні — Сердюка та Небесної Сотні — Соборна.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Кременчужан та гостей міста закликають долучитися до вшанування пам’яті загиблих героїв і зупинитися о 9.00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Вічна пам’ять та вічна слава Героям!

День захисників і захисниць України — державне свято України, яке відзначається щороку 1-го жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці.