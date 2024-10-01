В Україні сьогодні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День козацтва

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 253

Через перехід Православної церкви України на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року минулого року День захисників і захисниць України перенесли з 14-го жовтня на 1-ше жовтня

Сьогодні, 1-го жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане у 2014 році указом президента як День захисника України. У 2021 році Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але минулого року дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.

Адже Православна церква України з 1-го вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар і через це більшість релігійних свят за новим календарем відзначаються на 13 днів раніше. Серед них і Покрова Пресвятої Богородиці. Разом з нею святкують і День захисників і захисниць України та День українського козацтва.

Сьогодні о 9.00 по всій країні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів. У цей час в Кременчуці будуть перекривати перехрестя вулиць Небесної Сотні — Сердюка та Небесної Сотні — Соборна.

Покрова Пресвятої Богородиці — одне із головних свят у православ'ї. Воно має під собою подію, яка відбулася в стародавньому Царгороді (Константинополі), коли місто було оточене чужинцями. Пiд церковним склепiнням на всенічній службі у Влахернському храмі явилася Пресвята Богородиця в оточеннi ангелiв, пророкiв i апостолiв та накрила вірян дивовижної краси омофором. Це видіння було провістю перемоги – невдовзі ворог відступив, і місто було врятоване. Відтоді Покрова асоціюється із заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого.

З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Запорізькі козаки мали на Січі церкву на честь Богородиці-Покрову.

У ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України наслідували вояки армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Не випадково днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови.

Сучасна українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з’явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених військових формацій минулого.