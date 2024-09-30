Дзюдоїсти Горішніх Плавнів підтвердили звання найкращих

Вчора, 22:00 Переглядів: 129 Партнерський проєкт

Участь взяли понад 400 спортсменів із різних регіонів, які боролися за місця в національній збірній для участі в міжнародних змаганнях

Чемпіонат України із дзюдо серед молоді віком до 23 років стартував у Вінниці 12 вересня вперше за 20 років. Протягом двох днів, за інформацією організаторів змагань, учасники виступали у 14 вагових категоріях.

Участь взяли понад 400 спортсменів із різних регіонів, які боролися за місця в національній збірній для участі в міжнародних змаганнях. Горішні Плавні представляли спортсмени ДЮСШ № 1 та обласної ДЮСШ «Олімпійські надії». Вихованець тренерів ОДЮСШ Олександра Ємченка та Валерія Заболотного Ярослав Омельченко змагався зі своїм суперником із дитинства — 19-річним киянином Федором Ярошенком.

У кількох останніх зустрічах між ними переможцем ставав наш спортсмен, цей поєдинок не став винятком. У фіналі Ярослав Омельченко переміг 17-річного Олега Фесенка з Дніпра.

«Фінальна зустріч тривала сім хвилин та в додатковий час Ярослав здобув перемогу, — наголосив Олександр Ємченко. — Цей суперник нашого спортсмена виборов у цьому році декілька медалей на кубках Європи».

Варто зауважити, що Ярослав Омельченко торік програв Олегу Фесенку в боротьбі за третє місце на чемпіонаті України. А цього року нашому спортсмену вдалося взяти реванш. Ці спортсмени — «старі суперники», зазначають тренери. Також вони вказують, що у ваговій категорії +100 кг, яка вважається надважкою, конкуренція в цілому менша, ніж у більш легкій вазі. На цьому статусному турнірі в категорії +100 кг налічувалося 15 учасників. Старший тренер юнацької збірної Полтавської області, тренер ДЮСШ № 1 Андрій Бурдун зазначив, що 15-річна вихованка й донька тренера ДЮСШ № 1 Ігоря Горяшина Соф’я Горяшина, яка виборола бронзову медаль чемпіонату у ваговій категорії 63 кг, показала гарну боротьбу, попри те, що всі суперниці були старші за неї.

«Соф’я Горяшина провела п’ять зустрічей, у її ваговій категорії було 26 учасниць. Вона виграла у призерки чемпіонату Європи з Чернігівської області, за вихід до фіналу поступилася лише суперниці з Волині, яка старше її на п’ять років», — вказав Андрій Бурдун.

За його словами, у Вінниці мали виступити три дзюдоїстки ДЮСШ № 1. Але крім Соф’ї Горяшиної у змаганнях узяла участь тільки Єлизавета Ізосімова, яка посіла п’яте місце.

Ще одна представниця ДЮСШ № 1 Поліна Тумко через хворобу не змогла виступити. На цьому чемпіонаті, зауважують тренери, формується збірна команда України для участі в олімпійському циклі. Зараз Ярослав Омельченко готується до чемпіонату світу серед юніорів, який повинен відбутися в Душанбе в жовтні. Підготовка до цього міжнародного старту проходитиме як вдома, так і на зборах у Києві. Також у нашого спортсмена є всі шанси взяти участь у молодіжному чемпіонаті Європи, бо він став кращим серед молоді в Україні. Своєю чергою вихованці ДЮСШ № 1 готуються до чемпіонату України серед дорослих, який запланований у жовтні.