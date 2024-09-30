У Мінохорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря

У Міністерстві охорони здоров’я дали поради, як захиститися від забруднення повітря. Відповідні рекомендації надали у звʼязку з високим рівнем забрудненості повітря у низці областей України.
Поради Мінохорони здоровʼя оприлюднило у Фейсбуці.
Для зменшення впливу забрудненого повітря в МОЗ радять не виходити на вулицю без нагальної потреби та вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці.
Також слід зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами – скотчем чи вологою тканиною.
У МОЗ радять проводити вологе прибирання приміщень як вдома, так і на робочих місцях, та встановити ємності з водою для зволоження повітря в приміщенні.
На вулиці слід використовувати захисну маску або респіратор, а у разі їх відсутності варто прикрити ніс та рот вологою тканиною.
Окрім цього, необхідно приймати душ кілька разів на день і пити багато води - із розрахунку 2-3 літри на дорослу людину.
Також у МОЗ закликали послуговуватися лише перевіреними джерелами інформації, зокрема слідкувати за оновленнями офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Кременчуці усе місто затягнуло невідомим пилом. Про погану якість повітря та наліт з пилу повідомляють з багатьох міст України. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, в Каспійській низовині 30 вересня була пилова буря і піднятий у Центральній Азії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Цей пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Несприятлива ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
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