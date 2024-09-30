Кременчужанам радять кілька днів не ходити у Придніпровський парк — завтра там труїтимуть кліщів

У найближчі кілька днів кременчужанам радять не відвідувати зелені зони Придніпровського парку — там завтра труїтимуть кліщів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Оброблятимуть зелені насадження із 7.30 до 12.00.
Протягом кількох наступних днів містянам варто утриматися від прогулянок у зелених зонах парку — це зменшить ризик контакту з хімічними речовинами та забезпечить ефективну обробку території.
Нагадаємо, зелені зони у Кременчуці від кліщів обробляли й в травні.
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