Кременчужанам радять кілька днів не ходити у Придніпровський парк — завтра там труїтимуть кліщів

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 1

У найближчі кілька днів кременчужанам радять не відвідувати зелені зони Придніпровського парку — там завтра труїтимуть кліщів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Оброблятимуть зелені насадження із 7.30 до 12.00.

Протягом кількох наступних днів містянам варто утриматися від прогулянок у зелених зонах парку — це зменшить ризик контакту з хімічними речовинами та забезпечить ефективну обробку території.

Нагадаємо, зелені зони у Кременчуці від кліщів обробляли й в травні.