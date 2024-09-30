Кременчуцькі спортсмени — переможці обласного чемпіонату з фрі-файту

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного вибороли два перших місця на обласному чемпіонаті з фрі-файту. Інформацію про це опублікували педагоги ліцею.
У віковій категорії 10-12 років перемогу на змаганнях здобув Артем Осокін. Тренер — Володимир Шимаров.
Серед спортсменів віком 13-15 років переміг учень ліцею Єгор Бондур. Тренер — Євгеній Пилипенко.
Нагадаємо, у червні Артем Осокін став чемпіоном України з фрі-файту.
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