Кременчуцькі спортсмени — переможці обласного чемпіонату з фрі-файту

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Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею вибороли два перших місця на змаганнях

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного вибороли два перших місця на обласному чемпіонаті з фрі-файту. Інформацію про це опублікували педагоги ліцею.

У віковій категорії 10-12 років перемогу на змаганнях здобув Артем Осокін. Тренер — Володимир Шимаров.

Серед спортсменів віком 13-15 років переміг учень ліцею Єгор Бондур. Тренер — Євгеній Пилипенко.

Нагадаємо, у червні Артем Осокін став чемпіоном України з фрі-файту.