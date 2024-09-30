Водія з Кременчука, який врізався у блокпост та на смерть збив поліцейського, помістили під варту

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави

Вранці 28-го вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася автопригода — водій автоцистерни DAF, 64-річний кременчужанин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, а двоє осіб отримали тяжкі травми.

Сьогодні, 30 вересня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Про це повідомляє у Телеграм пресслужба поліції Рівненщини.