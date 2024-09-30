Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:30
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 1 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
З 8.00 до 18.00:
- просп. Лесі Українки, 39-76.
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38.
- вул. Володимира Вернадського, 57-80.
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31.
- вул. Портова, 3-26/6.
- вул. Правобережна, 33.
- пров. Придніпровський, 2-19.
- вул. Східна, 3.
- вул. Шістдесятників, 1-26/2.
- вул. Київська, 63Б.
- вул. Вадима Пугачова, 4А-33/27.
- вул. Героїв Упа, 12-25.
- просп. Свободи, 85Д.
З 6.00 до 18.00:
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77.
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10.
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22.
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115.
- пров. Прибережний, 3-10А.
- проїзд Сонячний, 3-45.
- туп. Сонячний, 38/12.
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Ковальська,
- вул. Ливарна,
- вул. Лінійна,
- вул. Михайла Драгоманова,
- вул. Павла Чубинського,
- вул. Івана Приходька,
- вул. Революціонерів,
- вул. Художня,
- вул. Чумацький Шлях.
- наб. Лейтенанта Дніпрова,
- пров. 1-й Ливарний,
- пров. Івана Кожедуба,
- пров. Ливарний,
- пров. Літописний,
- пров. Мирний,
- пров. Петра Ракітіна,
- пров. Тополевий,
- Художній.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Петра Калнишевського, 3-7.
- вул. Скеляста, 13-37.
- пров. Степана Бандери, 13-30.
- вул. Сумська, 58-91/27.
- вул. Хорольська, 3-29.
- вул. Криворудна, 3.
- вул. Сумська, 69.
- вул. Хорольська, 4-44.
- вул. Енергетиків, 11-75.
- вул. Героїв України, 11, 13.
- вул. Деповська, 1-57.
- вул. Запорізька, 7-12.
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54.
- вул. Редутна, 27-37/14.
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
- вул. Миколи Кучми, 23, 46.
- туп. 1-й Деповський, 3-8.
- туп. 2-й Деповський, 3-7.
- пров. Сковороди, 2-8.
- пров. Столярний, 43-57.
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Івана Чорнобаби,
- вул. Народних Ополченців,
- вул. Пілотів,
- вул. Гетьмана Сагайдачного,
- вул. Чумацький Шлях,
- вул. Ярослава Мудрого.
- пров. Гарматний,
- вул. Калиновий,
- вул. Криворізький,
- вул. Урожайний.
- проїзд Ополченський,
- проїзд Пілотів,
- туп. Урожайний.
- пров. Господарський, 7-12.
- проїзд Зерновий, 2/18-8/7.
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18.
- вул. Катерини Білокур, 2-31.
- вул. Льва Орнштейна, 7-30.
- проїзд Польський, 5-14/1.
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
- пров. Новогеоргіївський, 10А.
- пров. Парковий, 2Б-20/2.
- пров. Ударний, 2Б-16.
- пров. Фізкультурний, 1А-22.
- вул. Щаслива, 2-40.
- вул. Світанкова, 22-25.
- вул. Василя Сліпака, 54-91.
- вул. Віталія Базилевського, 20-32.
- вул. Олександрійська, 6-23.
- вул. Івана Приходька, 104-108.
- проїзд Тупиковий, 1-7.
- пров. Івана Приходька, 110.
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13.
- вул. Українська, 5.
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