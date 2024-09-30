Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 1 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00: с. Потоки. З 8.00 до 18.00: просп. Лесі Українки, 39-76.

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38.

вул. Володимира Вернадського, 57-80.

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31.

вул. Портова, 3-26/6.

вул. Правобережна, 33.

пров. Придніпровський, 2-19.

вул. Східна, 3.

вул. Шістдесятників, 1-26/2.

вул. Київська, 63Б.

вул. Вадима Пугачова, 4А-33/27.

вул. Героїв Упа, 12-25.

просп. Свободи, 85Д. З 6.00 до 18.00: вул. Сержанта Трушакова, 46-77.

вул. Іллі Мечнікова, 3-10.

вул. Нечуя Левицького, 15А-22.

вул. Олексія Древаля, 96/2-115.

пров. Прибережний, 3-10А.

проїзд Сонячний, 3-45.

туп. Сонячний, 38/12.

вул. Володимира Івасюка,

вул. Ковальська,

вул. Ливарна,

вул. Лінійна,

вул. Михайла Драгоманова,

вул. Павла Чубинського,

вул. Івана Приходька,

вул. Революціонерів,

вул. Художня,

вул. Чумацький Шлях.

наб. Лейтенанта Дніпрова,

пров. 1-й Ливарний,

пров. Івана Кожедуба,

пров. Ливарний,

пров. Літописний,

пров. Мирний,

пров. Петра Ракітіна,

пров. Тополевий,

Художній. З 8.00 до 17.00: вул. Петра Калнишевського, 3-7.

вул. Скеляста, 13-37.

пров. Степана Бандери, 13-30.

вул. Сумська, 58-91/27.

вул. Хорольська, 3-29.

вул. Криворудна, 3.

вул. Сумська, 69.

вул. Хорольська, 4-44.

вул. Енергетиків, 11-75.

вул. Героїв України, 11, 13.

вул. Деповська, 1-57.

вул. Запорізька, 7-12.

вул. Миколи Кучми, 1/4-54.

вул. Редутна, 27-37/14.

вул. Фурштадська, 1-19/25.

вул. Миколи Кучми, 23, 46.

туп. 1-й Деповський, 3-8.

туп. 2-й Деповський, 3-7.

пров. Сковороди, 2-8.

пров. Столярний, 43-57.

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Білецьківська,

вул. Гайдамацька,

вул. Івана Чорнобаби,

вул. Народних Ополченців,

вул. Пілотів,

вул. Гетьмана Сагайдачного,

вул. Чумацький Шлях,

вул. Ярослава Мудрого.

пров. Гарматний,

вул. Калиновий,

вул. Криворізький,

вул. Урожайний.

проїзд Ополченський,

проїзд Пілотів,

туп. Урожайний.

пров. Господарський, 7-12.

проїзд Зерновий, 2/18-8/7.

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18.

вул. Катерини Білокур, 2-31.

вул. Льва Орнштейна, 7-30.

проїзд Польський, 5-14/1.

пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

пров. Новогеоргіївський, 10А.

пров. Парковий, 2Б-20/2.

пров. Ударний, 2Б-16.

пров. Фізкультурний, 1А-22.

вул. Щаслива, 2-40.

вул. Світанкова, 22-25.

вул. Василя Сліпака, 54-91.

вул. Віталія Базилевського, 20-32.

вул. Олександрійська, 6-23.

вул. Івана Приходька, 104-108.

проїзд Тупиковий, 1-7.

пров. Івана Приходька, 110.

вул. Тараса Шевченка, 11, 13.

вул. Українська, 5.

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