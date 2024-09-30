Врізалася у стовп та покинула місце ДТП, бо була п’яною, — Патрульна поліція Кременчука

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ДТП сталося сьогодні вранці на Полтавському проспекті в районі гімназії №24

30 вересня вранці у Кременчуці на Полтавському проспекті в районі гімназії № 24 сталася незвичайна дорожньо-транспортна пригода — автівка врізалася у стовп, який надломився та придавив автомобіль. Про обставини цієї події повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

На місці автопригоди поліціянти, які прибули за викликом, виявили пошкоджений Nissan, водій якого залишив місце ДТП. Інспектори знайшли водійку за місцем проживання. Вона своєї причетності до ДТП не заперечувала.

— Спілкуючись з 24-річною громадянкою, поліцейські виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка повідомила, що вживала алкогольні напої після вчинення автопригоди, — зазначається в повідомленні.

На водійку поліціянти склали адмінматеріали за 4 адміністративними правопорушеннями:

постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП;

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП;

протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП.

Рішення щодо цих матеріалів прийматиме суд.