Ректор КрНУ Загірняк — у рейтингу ТОП-2% найвпливовіших науковців світу

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 331

До рейтингу входять найбільш цитовані вчені у галузі електротехніки та електроніки

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк — єдиний науковець із Полтавської області, який увійшов у ТОП-2% найбільш цитованих вчених у галузі електротехніки та електроніки у 2024 році. Про це повідомили у пресслужбі університету.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 217 тисяч науковців з усього світу та 103 — з України.

За даними наукометричної бази Scopus, нині Михайло Загірняк має понад 1804 цитування та 178 проіндексованих публікацій. Його загальний індекс цитованості — h-індекс 26.

Нагадаємо, до цього рейтингу Михайло Загірняк потрапляє не вперше. Станом на листопад минулого року у науковця налічувалося понад 1279 цитувань і 173 проіндексовані публікації, а індекс цитування був h-індекс 25.