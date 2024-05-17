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Обробка від кліщів. Кременчужан просять не відвідувати деякі зелені зони міста

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 75

Обробку проводять для того, щоб убезпечити людей від укусів кліщів

Жителів Кременчука просять не відвідувати найближчими днями місце масового відпочинку в районі човнової станції Демурівка (Раківка) та сквер «Бидгощ» (біля Спортлайфу). Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради 17 травня. 

Відомо, що обробку зелених насаджень біля цих місць проводили вранці 17 травня. 

— Протягом наступних двох днів прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування парку, — йдеться у повідомленні.

У службі пояснили, що обробку проводять для того, щоб убезпечити людей від укусів кліщів, що своєю чергою можуть спричинити хворобу Лайма та вірусний кліщовий енцефаліт.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав, як вберегтися від хвороби Лайма. 


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Автор: Телеграф
Теги: кліщі хвороба Лайма
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