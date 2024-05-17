Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Полтавщина, Україна, Світ

Чи завадять відключення світла написанню випускниками НМТ? У Центрі якості освіти дали відповідь

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 135

 

Цьогоріч основна сесія національного мультипредметного тесту уже розпочалася 14 травня

Вже цього вівторка, 14 травня, українські випускники почали складати національний мультипредметний тест для вступу до університетів. Проте у цей же час по  всій Україні розпочалися масові відключення світла. Чи завадить це тестуванню, розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у матеріалі «Українська правда. Життя».

— Працюватимемо відповідно до визначених процедур. У разі відключень персонал тимчасового екзаменаційного центру контактує із регіональним центром, намагається з’ясувати питання і розв’язати проблему. Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії, — говорить пані Вакуленко.

Участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.

У 2024 році основна сесія національного мультипредметного тесту буде проводитися з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня, розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

НМТ проводитиметься з 4-х предметів — трьох обов’язкових (українська мова, математика, історія України) та одного на вибір учня. За словами Олега Лєдніка на території Кременчуцького району пропонувалось відкрити 6 тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ).

Писати НМТ одинадцятикласники починають одразу в укриттях.

У 2024 році для участі в національному мультипредметному тесті на Полтавщині зареєструвалися понад 11 тисяч людей.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: НМТ відключення світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх