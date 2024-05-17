Чи завадять відключення світла написанню випускниками НМТ? У Центрі якості освіти дали відповідь

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 135

Вже цього вівторка, 14 травня, українські випускники почали складати національний мультипредметний тест для вступу до університетів. Проте у цей же час по всій Україні розпочалися масові відключення світла. Чи завадить це тестуванню, розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у матеріалі «Українська правда. Життя».

— Працюватимемо відповідно до визначених процедур. У разі відключень персонал тимчасового екзаменаційного центру контактує із регіональним центром, намагається з’ясувати питання і розв’язати проблему. Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії, — говорить пані Вакуленко.

Участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.

У 2024 році основна сесія національного мультипредметного тесту буде проводитися з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня, розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

НМТ проводитиметься з 4-х предметів — трьох обов’язкових (українська мова, математика, історія України) та одного на вибір учня. За словами Олега Лєдніка на території Кременчуцького району пропонувалось відкрити 6 тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ).

Писати НМТ одинадцятикласники починають одразу в укриттях.

У 2024 році для участі в національному мультипредметному тесті на Полтавщині зареєструвалися понад 11 тисяч людей.