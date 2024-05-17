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Із флешмобом: співробітники й співробітниці Ferrexpo разом відсвяткували День вишиванки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 119 Новини компаній

Яскраво вбрані аматори станцювали під попурі з українських пісень

16 травня, у Всесвітній день вишиванки, працівники й працівниці підприємств залізорудної компанії Ferrexpo зібралися разом, щоб відсвяткувати цю визначну для всієї країни дату. Вдягнені в ошатні різнобарвні вишиванки вони під час обідньої перерви полишили свої робочі місця, щоб зробити у сквері спільне фото з колегами, помилуватися красою вишивки й подарувати одне одному хороший настрій.

Приємною несподіванкою для всіх став флешмоб від учасників корпоративного театру FerroTale. Яскраво вбрані аматори станцювали під попурі з українських пісень, та ще й так, що вже за хвилину глядачі почали активно підтанцьовувати й підспівувати!

«Ми з моїми креативними ферротейликами завжди підтримуємо подібні заходи, тож і сьогодні не залишилися осторонь. Глядачі усміхнулися й отримали щедру порцію хорошого настрою, значить, нам все вдалося сьогодні!», — зазначила Олена Цебінога, HR бізнес-партнерка Ferrexpo, авторка проєкту FerroTale.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo День вишиванки флешмоб
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