Із флешмобом: співробітники й співробітниці Ferrexpo разом відсвяткували День вишиванки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 119 Новини компаній

16 травня, у Всесвітній день вишиванки, працівники й працівниці підприємств залізорудної компанії Ferrexpo зібралися разом, щоб відсвяткувати цю визначну для всієї країни дату. Вдягнені в ошатні різнобарвні вишиванки вони під час обідньої перерви полишили свої робочі місця, щоб зробити у сквері спільне фото з колегами, помилуватися красою вишивки й подарувати одне одному хороший настрій.

Приємною несподіванкою для всіх став флешмоб від учасників корпоративного театру FerroTale. Яскраво вбрані аматори станцювали під попурі з українських пісень, та ще й так, що вже за хвилину глядачі почали активно підтанцьовувати й підспівувати!

«Ми з моїми креативними ферротейликами завжди підтримуємо подібні заходи, тож і сьогодні не залишилися осторонь. Глядачі усміхнулися й отримали щедру порцію хорошого настрою, значить, нам все вдалося сьогодні!», — зазначила Олена Цебінога, HR бізнес-партнерка Ferrexpo, авторка проєкту FerroTale.