У Раді пропонують замінити позбавлення волі за ухилення від мобілізації іншими видами покарань

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Замість 3-5 років ув’язнення за ухилення від мобілізації пропонують встановити штраф від 51 до 85 тисяч гривень

Учора, 16 травня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11260 про внесення змін до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення не пов’язаних з позбавленням волі видів покарань.

Законопроєкт підготував народний депутат Анатолій Бурміч, який був обраний до Верховної Ради України за списками партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) і входить до депутатської групи «Відновлення України».

У ньому пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу та замінити покарання 3-5 років позбавлення волі штрафом від 51 до 85 тисяч гривень, або 160-240 годинами громадських робіт, або 1-2 роками виправних робіт, або обмеження волі на такий самий строк.

Наразі стаття 336 ККУ передбачає за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період лише позбавлення волі. Втім, цей вид покарання дуже часто суди застосовують з відстрочкою виконання, як його ще називають «умовне» покарання.

Обґрунтовуючи потребу ухвалення цього законопроєкту Анатолій Бурміч в пояснювальній записці до нього зазначає, що «однією з причин застосування найсуворішого виду покарання з ізоляцією особи від суспільства є те, що перебування засудженої особи у суспільстві становить небезпеку для суспільства». Він вважає, що «ухилення особи від призову на військову службу не свідчить про те, що перебування такої особи в суспільстві становить небезпеку».

Іншою причиною він називає те, що «застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) дозволить зекономити бюджетні, матеріальні та людські ресурси держави, спрямовуючи вивільнені у такий спосіб ресурси, зокрема, на забезпечення обороноздатності і національної безпеки України».

Ще однією причиною своєї ініціативи народний депутат називає те, що застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) принесуть додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів.

— Враховуючи викладене, застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) за статтею 336 КК України забезпечить економію бюджетних, матеріальних та людських ресурсів держави, сприятиме зниженню дефіциту кадрів на ринку праці… та збереженню завдяки цьому економічної активності підприємств… зміцненню економіки, наповненню державного та місцевих бюджетів тощо. Це, своєю чергою, дозволить державі акумулювати додаткові ресурси на вирішення різних питань, в тому числі на вирішення питань забезпечення обороноздатності й національної безпеки України, — написав Анатолій Бурміч, пояснюючи свою ініціативу.



