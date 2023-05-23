У 2023 році на Полтавщині зареєстрували вже 50 випадків хвороби Лайма

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Полтавська область належить до лідерів за поширеністю цієї інфекції

Станом на 22 травня у 2023 році на Полтавщині зареєстрували 50 випадків хвороби Лайма, яку поширюють кліщі. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби Полтавщини.

Полтавська область належить до лідерів за поширеністю даної інфекції. У 2022 році в області хворобу Лайма підтвердили у понад 300 людей.

Кліщі – переносники збудників вірусних бактеріальних захворювань людей і тварин. Серед людей вони поширюють іксодовий кліщовий бореліоз або хворобу Лайма.

Хвороба Лайма (кліщовий іксодовий бореліоз, лайм-бореліоз) – інфекційне природно-вогнищеве захворювання, збудником якого є мікроорганізми роду Борелія, які передаються при укусах іксодовими кліщами. Хвороба вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Зараження людей відбувається при укусах кліщів під час відпочинку у паркових зонах та скверах, біля лісових масивів, озер, ставків та інших водойм, при відвідуванні лісу та роботі на дачних ділянках. Зараження бореліями також можливе при споживанні сирого козячого молока та інших молочних продуктів без термічної обробки; при втиранні в шкіру роздавленого кліща.

Від хворої людини до здорової збудник не передається, за винятком трансплацентарної передачі борелій від хворої вагітної до плода.

Як вберегтися від хвороби

Збираючись на відпочинок в ліс або до паркової зони, необхідно дотримуватись заходів індивідуального захисту.

Слід пам’ятати, що найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до тіла людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами.

Рекомендації при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі:

одягати щільно прилягаючий одяг до тіла, бажано світлий, на довгий рукав, щоб було легше помітити повзаючих кліщів;

одягати закрите взуття;

голову слід покривати головним убором;

необхідно залишати найменше відкритого шкірного покриву;

кліщ вибирає місця для присмоктування з ніжною, тоненькою шкірою (під пахвами, в паху, біля вуха, на волосяній частині голови).

Для запобігання укусу кліща необхідно:

постійно проводити само- та взаємоогляди, особливо ретельно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям;

використовувати засоби для відлякування кліщів – сучасні репеленти, у складі яких має бути хоча б одна активна речовина (DEEN-ДЕТА; пікарідін – KBR 3023; IR3535; OLE – ефірна олія лимонного евкаліпту; PMD – параментан-діол; 2- undecanone; перметрін).

Місце для нічного сну або відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м. Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати кущі тощо.





Що робити, якщо кліщ присмоктався:

звернутись до найближчої лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги фахівцем;

при відсутності такої можливості видалення провести самостійно, не допускаючи пошкодження кліща;

після видалення місце присмоктування необхідно протерти антисептичним засобом (розчином йоду, спиртом).

Що не можна робити при укусі кліща:

прикладати до місця укусу компреси, рідини (спирт, олію та інші);

припікати кліща;

тиснути кліща пальцями;

брати кліща голими пальцями.

У будь-якому випадку після укусу кліща необхідно звернутись до лікаря, а також самостійно слідкувати за своїм самопочуттям, перевіряти температуру, оглядати шкіру.