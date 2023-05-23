Послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 185

Замовити можна як фізичний пластиковий документ, так і Е-посвідчення

Сьогодні, 23 травня, в Україні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Про це повідомили в урядовому порталі.

Завдяки запуску цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

До речі, електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер заявку на заміну свого водійського посвідчення можна подати через застосунок Дія. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:

перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;

оберіть причину заміни документа;

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

підпишіть заяву;

сплатіть за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.