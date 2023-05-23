Сьогодні, 23 травня, в Україні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Про це повідомили в урядовому порталі.
Завдяки запуску цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.
До речі, електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер заявку на заміну свого водійського посвідчення можна подати через застосунок Дія. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.
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