Ще дві школи Кременчука замовили проєкти пожежної сигналізації

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 284

Гімназія №27 та гімназія №1 замовили послуги з розроблення проєктно-кошторисної документації системи автоматичної пожежної сигналізації й системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Гімназія № 1 за розробку проєкту заплатить 92,7 тис. гривень, гімназія №27 — 42,1 тис. гривень. Обидва договори укладені із місцевим ФОП Олександр Яценко.

Термін виконання послуг — грудень 2023 року.

Нагадаємо, у Кременчуці знайшли кошти на розробку проєктів системи пожежної сигналізації у школах міста, які за рішенням суду закрили через порушення правил пожежної безпеки. Раніше договори на розробку проєктів укладали Кременчуцький ліцей №17 «Вибір», Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» та загальноосвітня школа №31.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці через порушення пожежної безпеки під загрозу закриття потрапили 6 шкіл — ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №7, 19, 31. Батьки почали бити на сполох, бо з 1 вересня (можливо) у місті розпочнеться очне навчання, а якщо школи не відкриються, багато дітей не зможуть повноцінно здобувати освіту.

У серпні 2022 року за рішенням Полтавського окружного адміністративного суду гімназію №19 закрили через порушення правил пожежної безпеки — там, як і в інших навчальних закладах, не була встановлена пожежна сигналізація. Рішення судів щодо інших шкіл нині оскаржують у суді.

Чи працюватимуть надалі у Кременчуці школи, де виявили порушення пожежної безпеки



