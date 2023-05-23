У Кременчуці начебто замінували ТРК «Галактика» та Fozzy/Нова Лінія (доповнено)

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 820

Працівників та відвідувачів евакуювали, на місці працюють правоохоронці та ДСНС

Сьогодні, 23 травня, у Кременчуці начебто замінували ТРК «Галактика» та Fozzy/Нова Лінія. Про це повідомили очевидці.

Наразі працівників та відвідувачів евакуювали.

За інформацією пресслужби Кременчуцького райуправління ДСНС, на місці працюють правоохоронці та рятувальники.

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Як повідомила Телеграфу пресофіцерка поліції Анна Васенко, повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту декільком користувачам.

Станом на 16.50 обидва торгові центри оглянуті, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Працівники повернулись до роботи. Відвідувачів також пускають у звичному режимі.