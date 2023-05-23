Підробив документ та вдарив поліцейського: голова селищної ради на Кременчуччині попався на зловживанні (доповнено)

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 639

Правоохоронці підозрюють голову однієї із селищних рад Кременчуцького району у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у використанні підробленого офіційного документа. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування за ч.2 ст.364 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

За інформацією заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, 23 травня, під час вручення підозри, посадовець умисно наніс тілесне ушкодження поліцейському. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

Санкція частини 2 статті 364 КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до 17 000 гривень.

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Як повідомили у пресслужбі прокуратури області, за даними слідства, у 2021 році селищний голова під час процедури публічної закупівлі транспортного засобу для територіальної громади надав перевагу учаснику торгів, який не відповідав кваліфікаційним вимогам.

Унаслідок таких дій за понад 500 тис. грн бюджетних коштів було придбано автомобіль, експлуатація якого заборонена на дорогах загального значення, а територіальній громаді завдано збитків на вказану суму.