Розшукали: у Кременчуцькому районі безвісти зникла 21-річна дівчина з 2-річним сином

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Вчора, 22 травня, у Кременчуцькому районі зникла 21-річна дівчина з 2-річною дитиною. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

68-річна мешканка Кременчуцького району повідомила до поліції, що у неї гостювала 21-річна онука з 2-річним правнуком. Під час виникнення побутового конфлікту дівчина разом із дитиною пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася.

Протягом 20 хвилин поліцейські знайшли зниклих у їхніх родичів в одному із сіл Кременчуцького району.

Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують обставини та причини даної події.