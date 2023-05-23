Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 24 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 24 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.30
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Квітки Цісик, 32-36А;
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 122/42, 124, 126, 132/2.
З 5.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- просп. Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- Бажана;
- Барвінкова;
- Б. Чичибабіна;
- Б. Урбанського;
- Бузкова;
- В. Симоненка;
- В. Баранова;
- Мрії;
- В. Винниченка;
- Газопровідна;
- Г. Чайки;
- Гетьманська;
- Д. Галицького;
- Експресівська;
- І. Нагнібіди;
- І. Сіокорського;
- Кобзарська;
- Козацька;
- Кропивницького;
- М. Вовчка;
- М. Міхновського;
- М. Грушевського;
- М. Калачевського;
- Новомиргородська,
- О. Пчілки;
- Підводника Коваленка;
- П. Оксанченка;
- Размислова;
- Ракетна;
- Рокитнянська;
- С. Наливайка;
- С. Кульчинського;
- Сосновська;
- Утьосова;
- Хімічна;
- Чайковського;
- Я. Петруся;
- пров. А. Ізюмова;
- Полтавський.
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