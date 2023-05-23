Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 24 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.30

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Троїцька, 30.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Квітки Цісик, 32-36А;

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 122/42, 124, 126, 132/2.

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: