МФК «Кремінь» 2015 взяв участь у турнірі Utmost Cup

Футболісти «Кремінь» 2015 взяли участь у всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Змагання проходили з 19 до 21 травня. Кременчук представили вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2015.
Наші хлопці потрапили до групи В, де змагалися з «Премєр-Нивою» Вінниця, «Чемпіоном» Київ та «Волею» Вінниця.
«Кремінь» посів третє місце у турнірній таблиці та потрапив до групи А у Silver Leagure.
«Синьо-білі» зіграли матчі за 13-16 місце на турнірі Utmost Cup.
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