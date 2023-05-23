МФК «Кремінь» 2015 взяв участь у турнірі Utmost Cup

Вчора, 21:00 Переглядів: 271

Футболісти «Кремінь» 2015 взяли участь у всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Змагання проходили з 19 до 21 травня. Кременчук представили вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2015.

Наші хлопці потрапили до групи В, де змагалися з «Премєр-Нивою» Вінниця, «Чемпіоном» Київ та «Волею» Вінниця.

«Кремінь» — «Прем’єр-Нива» — 2:8

«Прем’єр-Нива» 2:8 «Чемпіон 2» — «Кремінь» — 2:2

«Воля» — «Кремінь» — 4:5

«Кремінь» посів третє місце у турнірній таблиці та потрапив до групи А у Silver Leagure.

«ДЮСШ-7» Дніпро — «Кремінь» — 3:2

«Кремінь» 3:2 «Кремінь» — SAF Chayka Київ — 2:6

«Поділ-2» Київ — «Кремінь» — 4:1

«Синьо-білі» зіграли матчі за 13-16 місце на турнірі Utmost Cup.