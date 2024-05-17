На Кременчуччині подорожчали харчові продукти, а подешевшало автомобільне пальне

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 16 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині ціни зросли на багато харчових продуктів, а подешевшали усі види автомобільного пального. Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Звісно, що полуниця та ранні овочі також дешевшають.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби подорожчали:

борошно пшеничне — на 1,20 грн за кг;

молоко — на 1,75 грн за 0,9 л;

сметана 15% — на 0,55 грн за 0,4 л

яйця курячі — на 0,15 грн за десяток;

капуста білокачанна — на 1,20 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 1,03 грн за кг;

буряк — на 4,53 грн за кг;

морква — на 2,06 грн за кг;

картопля — на 0,68 грн за кг.

подешевшали:

бензин — на 0,25 грн за літр;

дизельне пальне — на 1,75 грн за літр;

автогаз — на 0,75 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.