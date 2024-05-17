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Вже з понеділка на зупинці поблизу 19 школи не зупинятимуться автобуси

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 357

 

Автобуси, які рухалися по маршруту № 11, тимчасово змінюють маршрут

Уже з понеділка, 20 травня, автобуси, які рухаються за маршрутом № 11, тимчасово не зупинятимуться біля 19-ї школи та змінять маршрут. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Управління транспорту.

Пов’язано це із перекриттям частини вулиць Троїцької та Шевченка у зв’язку із реконструкцією магістральної тепломережі. Триватиме це попередньо до 21 липня.

Посадка та висадка пасажирів на зупинці «Школа № 19» на вулиці Шевченка не здійснюватиметься. Замість цього автобуси № 11 зупинятимуться на зупинці «вулиця Небесної Сотні».

Нагадаємо, ремонт магістралі на вулиці Шевченка розпочали наприкінці літа 2023 року. У цьому році ремонтні роботи продовжуються.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: зупинка автобуси школа вулиця Шевченка
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