Військовим дозволили заповідати виплату одноразової допомоги родичам

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Військовим дозволили заповідати виплату одноразової допомоги родичам на випадок своєї загибелі, розмір якої становить 15 млн грн.

Відповідний «Порядок та строки передачі військовослужбовцям оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особистій справі» Кабмін затвердив 14-го травня постановою №550.

У Порядку зазначено, що обов'язково вказуються частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, а також особа, якій здійснюватимуться такі виплати.

Таким чином, військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за її вибором, визначивши розмір частки кожної з таких осіб у відсотках.

Особисте розпорядження складається письмово у довільній формі із зазначенням військового звання, ПІБ, дати народження, місця проживання або перебування (реєстрації місця проживання), РНОКПП, а також місця та часу складання. При цьому в документі обов'язково вказуються частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, а також особа, якій здійснюватимуться такі виплати.

Крім того, в особистому розпорядженні можуть зазначатися відомості про ТЦК, яким призвано військову службу військовослужбовцем, або номер військової частини, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти.

Справжність підпису в особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини чи нотаріус.

Оригінал особистого розпорядження передається командиру військової частини у день завірення на ньому справжності підпису або у 10-денний строк з дня засвідчення підпису (при посвідченні достовірності підпису нотаріусом). Копія документа зберігається у військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста.

Після завірення справжності підпису оригінал особистого розпорядження передається командиром у службу діловодства військової частини, реєструється в установленому порядку та надсилається на зберігання до ТЦК способом, який унеможливлює вільний доступ до інформації, що міститься в ньому.

Особам, яким під час виконання службових обов'язків став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено розголошувати його зміст.

У разі скасування особистого розпорядження або складання нової особи представляє командиру за місцем проходження служби відповідний рапорт або нове особисте розпорядження.