Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 377

Енергетики проводитимуть планові ремонті роботи

У неділю, 3 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-36;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 8.00 до 16.00 вул. Деповська, 78-99;

пров. Новоіванівський, 1/3;

пров.Столярний, 1-22;

пров. Тихий, 1-8.

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