Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:19
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Енергетики проводитимуть планові ремонті роботи
У неділю, 3 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-36;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 16.00
- вул. Деповська, 78-99;
- пров. Новоіванівський, 1/3;
- пров.Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8.
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