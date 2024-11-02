Командувач Сил ТрО отримав додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ

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У Міноборони зазначили, що при розформуванні ДФТГ контракти з добровольцями автоматично припиняються

Кабмін надав Командувачу Сил територіальної оборони ЗСУ розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомило Міноборони.

Відповідні зміни учора, 1 листопада, Кабінет міністрів України вніс до Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою уряду від 29 грудня 2021 року № 1449, розширивши перелік причин для розформування ДФТГ.

Відтепер Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.

— Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування, - йдеться в поясненні Міноборони.

Там зазначили, що при розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для знищення.

Першим про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, який наголосив, що зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад внесені на виконання вимог закону «Про основи національного спротиву».

— Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони у випадках розформування добровольчого формування та/або припинення контракту добровольця територіальної оборони, — зазначив Мельничук.

Добровольчі формування в Україні

Варто нагадати, що добровольчі формування територіальних громад — це передбачені законом військові загони, які створені за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну, та виконують окремі бойові завдання.

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Вони не отримують зарплати від держави, а їх матеріальне забезпечення цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Середній вік добровольців Кременчуцького ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 69! Вони не могли потрапити до складу ЗСУ за різних причин, зазвичай через вік та стан здоров’я.

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На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням Командувача Сил ТрО вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

Саме це формування, яким командує підполковник у Відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

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Високий рівень підготовки добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3 був оцінений у військах, про що свідчить запрошення інструкторів ДФТГ для допідготовки поповнення однієї з бойових бригад, що тримає оборону на фронті. Це унікальний досвід, адже військових навчали цивільні, якими по суті є добровольці ДФТГ.

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Зазначимо, що інструктори добровольчого формування мають бойовий досвід, а цивільними вони стали після звільнені з ЗСУ за віком та станом здоров’я — після поранень та контузій.

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі бойових бригад.

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Про це розповів «Кременчуцькому Телеграфу» командир ДФТГ № 3 Андрій Чуйко. Учора нашому виданню стало відомо, що він подав рапорт на звільнення. Рішення щодо його звільнення з посади має ухвалити Командувач сил територіальної оборони ЗСУ. Наразі підполковник у відставці Андрій Чуйко передає посаду тимчасовому командиру — одному зі своїх заступників. Причиною свого рішення Андрій Чуйко називає вік та стан здоров’я.