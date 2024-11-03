У понеділок на Полтавщині може випасти перший сніг — синоптики

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 509 Коментарів: 2

У понеділок, 4 листопада, на Полтавщині може випасти перший сніг. Такі прогнози озвучують синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, у понеділок область накриє активний циклон із північного заходу. Тож мешканцям північних та східних регіонів Полтавщини варто очікувати опади у вигляді снігу (мокрого снігу). У деяких місцях сніговий покрив може бути висотою 1-3 см, проте довго він на ґрунті не затримається.

Уночі температура коливатиметься в межах -3...+2°С, а вдень 0...+5°С.

У понеділок також синоптики прогнозують сильні пориви північно-західного вітру (17-22 м/с).

Нагадаємо, минулого року перший сніг у Кременчуці випав 19 листопада.