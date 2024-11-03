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Кременчук, Полтавщина

У понеділок на Полтавщині може випасти перший сніг — синоптики

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 509 Коментарів: 2

 

Вночі також варто очікувати мінусової температури  

У понеділок, 4 листопада, на Полтавщині може випасти перший сніг. Такі прогнози озвучують синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, у понеділок область накриє активний циклон із північного заходу. Тож мешканцям північних та східних регіонів Полтавщини варто очікувати опади у вигляді снігу (мокрого снігу). У деяких місцях сніговий покрив може бути висотою 1-3 см, проте довго він на ґрунті не затримається.

Уночі температура коливатиметься в межах -3...+2°С, а вдень 0...+5°С.

У понеділок також синоптики прогнозують сильні пориви північно-західного вітру (17-22 м/с). 

Нагадаємо, минулого року перший сніг у Кременчуці випав 19 листопада.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: погода прогноз сніг синоптики гідрометцентр
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Коментарі: 2

1 311
evil:
Сьогодні, 09:08

Малєцкій штопаний, де опалення ?


5 0
1 124
Andron777:
Сьогодні, 10:04

Цитата: evil
Малєцкій штопаний, де опалення ?
А вони з Полтаватеплоенерго воюють. У них у всіх свої будинки, там вже давно тепло. Фіолетовій шоблі на мешканців Кременчука начхати.


6 0

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