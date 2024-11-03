Створити історію кохання, як у фільмах: 27-річна Аліна Мойсеєнко з Кременчука бере участь у шоу «Холостяк»

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Аліна — не єдина учасниця проєкту з Полтавщини. Разом з нею за серце цьогорічного холостяка, ветерана Олександра «Терена» змагатиметься 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур

У п’ятницю, 1 листопада, на телеканалі СТБ стартував новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Головний герой цьогорічного проєкту — ветеран війни Олександр Терен (справжнє прізвище Будько). А от за його серце змагатимуться дві учасниці з Полтавської області: 27-річна кременчужанка Аліна Мойсеєнко та 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур.

Це перший сезон проєкту, коли ім’я головного героя було відомо ще до початку шоу, тому учасниці мали можливість підготуватися до зустрічі з Олександром та обрати подарунок.

Аліна Мойсеєнко

Аліні Мойсеєнко 27. Вона народилася у Кременчуці, навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю «Тележурналістика». Наразі є продюсеркою освітніх курсів.

Серед своїх талантів та захоплень дівчина виділяє спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту.

Ніколи собі не дозволяю жити за чиїсь гроші. Вдячна життю і кожній людині в ньому за досвід і те, що навчили досягати мети, — говорить Аліна.

У дитинстві учасниця з Кременчука мріяла про свій притулок для тварин та обʼїздити пів світу. А зараз хоче повертатись у дім, де панує мир. Дуже цінує свою родину і мріє побудувати такі самі теплі стосунки.

Ідеал чоловіка:

Той, хто не боїться проявляти свої почуття. Адже я не боюсь бути щирою, чесною, вразливою і завжди йду за покликом серця. І ще — сильний. Щоб біля нього відчувався захист від всього поганого, що є в світі.

Про участь у проєкті:

Йду на проєкт, щоб створити історію кохання, як у фільмах. І щоб потім, через багато років, можна було неодноразово передивитись цю історію.

Ілона Мамчур

Ще одна учасниця 13-го сезону «Холостяка» — 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур.

Заразі дівчина проживає у Києві. За освітою — психолог, але також має модельний досвід. Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрілянина — її захоплення. Дуже прямолінійна та швидко приймає рішення.

Ідеал чоловіка: щирий, чесний, добрий, емоційно відкритий, вірний.

Про участь у проєкті:

Я дуже прямолінійна і швидко приймаю рішення. І от я на «Холостяку» — такого точно від мене ніхто не очікував!

Наступний випуск проєкту покажуть у п’ятницю, 8 листопада, о 19.00 на СТБ. Там на героя та учасниць чекатимуть перші побачення.

Нагадаємо, після того, як у 2022-му році під час харківського контрнаступу Олександр втратив ноги, він певний час лікувався у Полтавській міській лікарні № 2. Минулого року під час інтерв’ю із блогеркою Машею Єфросиніною «Терен» розповів про «халатне та нелюдське» відношення медиків лікарні.