Створити історію кохання, як у фільмах: 27-річна Аліна Мойсеєнко з Кременчука бере участь у шоу «Холостяк»

Аліна — не єдина учасниця проєкту з Полтавщини. Разом з нею за серце цьогорічного холостяка, ветерана Олександра «Терена» змагатиметься 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур
У п’ятницю, 1 листопада, на телеканалі СТБ стартував новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Головний герой цьогорічного проєкту — ветеран війни Олександр Терен (справжнє прізвище Будько). А от за його серце змагатимуться дві учасниці з Полтавської області: 27-річна кременчужанка Аліна Мойсеєнко та 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур.
Це перший сезон проєкту, коли ім’я головного героя було відомо ще до початку шоу, тому учасниці мали можливість підготуватися до зустрічі з Олександром та обрати подарунок.
Аліні Мойсеєнко 27. Вона народилася у Кременчуці, навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю «Тележурналістика». Наразі є продюсеркою освітніх курсів.
Серед своїх талантів та захоплень дівчина виділяє спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту.
У дитинстві учасниця з Кременчука мріяла про свій притулок для тварин та обʼїздити пів світу. А зараз хоче повертатись у дім, де панує мир. Дуже цінує свою родину і мріє побудувати такі самі теплі стосунки.
Ідеал чоловіка:
Про участь у проєкті:
Ще одна учасниця 13-го сезону «Холостяка» — 27-річна психологиня з Гадяча Ілона Мамчур.
Заразі дівчина проживає у Києві. За освітою — психолог, але також має модельний досвід. Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрілянина — її захоплення. Дуже прямолінійна та швидко приймає рішення.
Ідеал чоловіка: щирий, чесний, добрий, емоційно відкритий, вірний.
Про участь у проєкті:
Наступний випуск проєкту покажуть у п’ятницю, 8 листопада, о 19.00 на СТБ. Там на героя та учасниць чекатимуть перші побачення.
Нагадаємо, після того, як у 2022-му році під час харківського контрнаступу Олександр втратив ноги, він певний час лікувався у Полтавській міській лікарні № 2. Минулого року під час інтерв’ю із блогеркою Машею Єфросиніною «Терен» розповів про «халатне та нелюдське» відношення медиків лікарні.
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