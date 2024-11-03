У Полтаві відбудеться перший відкритий кубок начальника ПОВА зі змішаних єдиноборств (афіша)

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Під час заходу проведуть збір на дрони для захисників і захисниць 3-ї штурмової бригади

На Полтавщині вперше відбудеться відкритий Кубок Начальника Полтавської облвійськадміністрації зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків, юніорів, молоді та дорослих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник ПОВА Філіп Пронін.

Організовують змагання з благодійною метою для підтримки військовослужбовців.

Важлива соціальна місія ініціативи — збір на дрони для захисників і захисниць 3-ї штурмової бригади, — пише Пронін.

Відбудеться турнір наступної суботи, 9 листопада, у Полтаві. Спортсмени продемонструють свою майстерність, силу і впевненість на рингу.

Вхід для глядачів вільний.



