«Схоже, у цьому році без тепла будемо»: у більшості кременчужан досі холодні батареї

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 918

На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради, яке відбулося у четвер, 31 жовтня, мер міста Віталій Малецький заявив, що вмикати опалення громадянами почнуть із 1 листопада.

— Фактично завтра розпочнеться заповнення магістральних і квартальних мереж теплоносієм. Зазвичай, ми заповнюємо систему за 3-5 днів, більшість років це було 3 дні, і після цього у нас лишається 150-300 квартир, по яким протягом тижня гідравлічний і тепловий режим налагоджується. Тому ця робота розпочнеться фактично сьогодні ввечері, — сказав Віталій Малецький.

За повідомленням КП «Теплоенерго», на правому березі майже всі котельні вже запущені, тепло в зоні відповідальності їхній на лівому березі теж подається. Соціальні заклади, школи приймають тепло, великих проблем немає, поривів теж немає.

Проте відкритим лишається питання із опаленням на лівобережжі, зокрема у центральній частині міста. Із травня на вулиці Шевченка поблизу перехрестя із вулицею Троїцькою триває ремонт магістрального трубопроводу. Попередньо роботи обіцяли завершити до кінця жовтня, проте перспектив їх завершення поки не видно.

Читачка Оксана, що живе у будинку на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка, ділиться фотографіями.

У нас увесь двір розрили. Мало нам вулиці Шевченка було… Схоже, у цьому році без опалення будемо, — обурюється кременчужанка.

І хоча та тому ж засіданні виконкому 31 жовтня можновладці заявляли, що тепло містянам подаватимуть по незакритому магістральному трубопроводу, цього поки не сталося.

У п’ятницю, 1 листопада, Малецький повідомив, що тепло на лівобережжі — це зона відповідальності «Полтаватеплоенерго». А це «велика проблема». За його словами міська влада робить усе можливе, аби подача теплоносія на лівому березі почалася якнайшвидше.

Вихідними у соцмережах почали ширитися чутки, що питання проблеми з опаленням у Кременчуці дійшло до очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна. Він нібито у цю ситуацію втрутився, тож у центральній частині міста опалення мають запустити 3 листопада, тобто сьогодні, а у нагірній частині міста та на Молодіжному — до середини наступного тижня.

А попри те на завтра, 4 листопада, синоптики прогнозують на Полтавщині перший сніг і нічну температуру до -3 градусів. Учні завтра після канікул мають повернутися за парти. Яким буде температурний режим у класах шкіл та чи потепліють батареї у домівках містян завтра — побачимо…