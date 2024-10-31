Тепло у Кременчуці почнуть давати з 1 листопада — виконком (уточнено)

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З 1 листопада у Кременчуці почнуть вмикати опалення у закладах освіти й у будинках жителів міста. Відповідне рішення розглянули на засіданні виконавчого комітету 31 жовтня.

— Фактично завтра розпочнеться заповнення магістральних і квартальних мереж теплоносієм. Зазвичай, ми заповнюємо систему за 3-5 днів, більшість років це було 3 дні, і після цього у нас лишається 150-300 квартир, по яким протягом тижня гідравлічний і тепловий режим налагоджується. Тому ця робота розпочнеться фактично сьогодні ввечері, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, у медичних закладах Кременчуцької громади опалювальний сезон розпочався 18 жовтня.

Додамо, раніше Віталій Малецький зазначав, що тепло закладам освіти і місцевим жителям надаватимуть, «якщо будуть такі підстави. Тобто, коли 3 дні середньодобова температура тримається менш як 8 градусів тепла або в разі різких кліматичних змін».

4 жовтня уряд ухвалив рішення про передачу Харкову, Дніпру та Кременчуку 28 модульних газових котелень. Станом на 15 жовтня на Полтавщині тривало облаштування когенераційних установок.