Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.
За його словами, такі альтернативні джерела виробництва тепла допоможуть цим містам пройти зиму.
Нагадаємо, що торік зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 485 тис. грн для комунального підприємства «Теплоенерго» на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень на одній з вулиць міста.
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