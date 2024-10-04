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Кременчук, Україна, Світ

Кременчук отримає модульні газові котельні — Шмигаль

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 230

 Це має допомогти пережити зиму
Уряд ухвалив рішення про передання Харкову, Дніпру та Кременчуку 28 модульних газових котелень.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

«Сьогодні також маємо важливе рішення, направлене на підтримку громад під час опалювального сезону. Передаємо 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчука», — сказав глава уряду.

За його словами, такі альтернативні джерела виробництва тепла допоможуть цим містам пройти зиму.

Нагадаємо, що торік зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 485 тис. грн для комунального підприємства «Теплоенерго» на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень на одній з вулиць міста.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: модульні котельні
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