Коли тепло дадуть кременчуцьким будинкам і закладам освіти: відповідь влади

Малецький додав, що під час останнього засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду міста по всій Україні планували розпочати опалювальний сезон до 1 листопада
Рішення про старт опалювального сезону для закладів освіти і жителів Кременчука планують ухвалити 24 жовтня. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня.
Міський голова додав, що під час останнього засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду міста в Україні планували розпочати опалювальний сезон до 1 листопада.
Нагадаємо, з 18 жовтня у лікарнях Кременчука розпочнеться опалювальний сезон.
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