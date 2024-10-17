Коли тепло дадуть кременчуцьким будинкам і закладам освіти: відповідь влади

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 0

Малецький додав, що під час останнього засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду міста по всій Україні планували розпочати опалювальний сезон до 1 листопада

Рішення про старт опалювального сезону для закладів освіти і жителів Кременчука планують ухвалити 24 жовтня. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня.

— Закладам освіти ми будемо надавати тепло, якщо будуть такі підстави. Тобто, коли 3 дні середньодобова температура тримається менше 8 градусів тепла або в разі різких кліматичних змін. Щодо житлового сектора — так само. Зважаючи на прогноз погоди: у нас два похолодання і далі буде потепління, — сказав Малецький.

Міський голова додав, що під час останнього засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду міста в Україні планували розпочати опалювальний сезон до 1 листопада.

Нагадаємо, з 18 жовтня у лікарнях Кременчука розпочнеться опалювальний сезон.