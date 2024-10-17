Пожежі немає: Кременчуцька виправна колонія проводить навчання

До закладу запросили поліцейських та рятувальників
Сьогодні, 17 жовтня, у соцмережах почало ширитися відео, ніби на території Кременчуцької виправної колонії сталася пожежа. Очевидці помітили на подвір'ї закладу пожежну машину та поліцейських.
Про подію ми вирішили уточнити у заступниці начальника колонії пані Олени. Жінка розповіла нам, що ніякої пожежі у них немає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на базі Кременчуцької виправної колонії 69 може з’явитися військова частина, а саме 81 окрема аеромобільна бригада.
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