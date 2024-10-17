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Пожежі немає: Кременчуцька виправна колонія проводить навчання

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 0

 

До закладу запросили поліцейських та рятувальників

Сьогодні, 17 жовтня, у соцмережах почало ширитися відео, ніби на території Кременчуцької виправної колонії сталася пожежа. Очевидці помітили на подвір'ї закладу пожежну машину та поліцейських.

Про подію ми вирішили уточнити у заступниці начальника колонії пані Олени. Жінка розповіла нам, що ніякої пожежі у них немає.

— Ми запросили і поліцію, і пожежників для проведення спільних навчань. Аби усі знали, як діяти у разі надзвичайних ситуацій, — говорить пані Олена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на базі Кременчуцької виправної колонії 69 може з’явитися військова частина, а саме 81 окрема аеромобільна бригада.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: виправна колонія поліція рятувальники
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