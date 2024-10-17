Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Незаконна забудова та стихійне сміттєзвалище: основні проблеми річок на Полтавщині

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 72

 

За даними фахівців Регіонального офісу водних ресурсів, більшість річок області перебувають у занедбаному стані

Більшість річок на Полтавщині перебувають у занедбаному стані. Про це повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області.

До такого висновку прийшли учасники наради «Проблема малих річок Полтавщини», яка відбулася минулого тижня у Державній екоінспекції Центрального округу.

Серед основних причин погіршення стану річок учасники комісії виділили:

  • забруднення річок;
  • порушення меж прибережних захисних смуг;
  • незаконна забудова;
  • розміщення стихійних сміттєзвалищ.

Також на нараді учасники обговорили питання спільних дій між владою області та громадами для охорони річок Полтавщини.

Нагадаємо, цьогоріч забруднення Псла на Кременчуччині могли призвести до руйнування мосту.

ПО ТЕМІ:

Минулорічне забруднення Псла на Кременчуччині: порушення природоохоронного законодавства стало екокатастрофою


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: забудова сміттєзвалище річки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх