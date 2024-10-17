Незаконна забудова та стихійне сміттєзвалище: основні проблеми річок на Полтавщині

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 72

За даними фахівців Регіонального офісу водних ресурсів, більшість річок області перебувають у занедбаному стані

Більшість річок на Полтавщині перебувають у занедбаному стані. Про це повідомили у Регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області.

До такого висновку прийшли учасники наради «Проблема малих річок Полтавщини», яка відбулася минулого тижня у Державній екоінспекції Центрального округу.

Серед основних причин погіршення стану річок учасники комісії виділили:

забруднення річок;

порушення меж прибережних захисних смуг;

незаконна забудова;

розміщення стихійних сміттєзвалищ.

Також на нараді учасники обговорили питання спільних дій між владою області та громадами для охорони річок Полтавщини.

Нагадаємо, цьогоріч забруднення Псла на Кременчуччині могли призвести до руйнування мосту.