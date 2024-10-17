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«Бойові» виплати військовим: за що нараховують та у яких випадках можуть не заплатити

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 142

 

Наразі «бойові» виплати для багатьох військовослужбовців є суттєво більшими за основне грошове забезпечення, доповнюючи його

Залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, українські військові можуть додатково отримувати виплати у розмірі 30, 50 або 100 тисяч гривень.

Це грошове забезпечення має назву «бойові виплати». Однак трапляються випадки, коли цю додаткову винагороду військовим не нараховують та не виплачують.

Чому та у яких випадках пояснює АрміяInform.

 

Коли можуть не заплатити?

Причини можуть бути різні, однак своє право на таку виплату можна відстоювати у суді. Водночас є підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:

  • у разі самовільного залишення частини, або дезертирства - у такому випадку припиняються абсолютно усі виплати, а не тільки бойова винагорода;
  • у разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;
  • у разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження) - виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;
  • у разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;
  • у разі вчинення інших дій, або за бездіяльність, за що судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності;
  • у разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

В усіх інших випадках, якщо військовий, який має право на виплату додаткової винагороди, не отримав її, варто з’ясовувати це питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.

 

Кому виплачується додаткова винагорода («бойові») розміром у 100, 50, або 30 тисяч гривень?

Додаткову грошову винагороду для військових впроваджено на період дії воєнного стану. Порядок її виплати та розміри визначає Постанова Кабінету Міністрів № 168 та наказ Міністра оборони України № 260.

100 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Цю винагороду також отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони. Звісно, що вони не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, але час їхньої роботи по ворогу також зараховується для виплати винагороди у розмірі 100 тисяч винагороди з розрахунку на місяць.

Крім цього, цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, і військовослужбовцям, які потрапили в полон.

50 тисяч гривень виплачують тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами

30 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами. Зокрема:

  • з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій;
  • з управлінням угрупуваннями військ;
  • із всебічного забезпечення діючих угрупувань військ в районах ведення бойових дій - по суті це стосується логістів.
  • з розмінування (поза межами районів ведення бойових дій), протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Важливо розуміти, що така винагорода виплачується пропорційно до часу перебування на передовій, або виконання бойових завдань. Наприклад, якщо військовий перебував на передовій 10 днів, то виплата буде трохи більш ніж 30 тисяч гривень - у середньому трохи більш ніж 3 тисяч гривень за добу (100 тис. грн : 30 чи 31 день).

 

70 тисяч за службу на «нулі»

Це додаткова виплата, запроваджена з квітня 2024 року. Вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові, або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу. Ця виплата не замінює «бойових», а є додатковою до них. Але вона працює за накопичувальною системою. Тобто нарахувати і виплачувати ці гроші мають лише після того, як сумарно набігло 30 днів на передовій. Це може бути й впродовж кількох місяців.

Видання Міноборони нагадує, що додаткова винагорода — це ті виплати, які є доповненням до основного грошового забезпечення, мінімальний розмір якого становить трохи більше за 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Військові тепер можуть вирахувати своє грошове забезпечення самостійно. Ці шість видів додаткової винагороди виплачуються щомісяця окрім основного грошового забезпечення.

 

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Як змінилось грошове забезпечення українських військових та скільки вони отримуватимуть у 2023 році

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: військовослужбовці виплати бойові виплати бойові дії Міноборони
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