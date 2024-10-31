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Уночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»: Україну атакували 12 російських ракет та 43 ударні БпЛА

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 276

 

У результаті протиповітряного бою було збито 17 російських БпЛА, ще 23 ворожих безпілотників локаційно втрачено, а 3 БпЛА повернулися в РФ

Цієї ночі в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це стало відомо із ранкового зведення Командування Повітряних сил Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що у ніч на 31 жовтня противник атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

З напрямків Курськ, Орел (РФ) ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

— Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється, - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

 

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Добровольці ДФТГ захищають небо над Кременчуком, а їх командира нагородила Полтавська облрада

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ракети БПЛА Шахеди
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