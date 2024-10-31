Уночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»: Україну атакували 12 російських ракет та 43 ударні БпЛА

У результаті протиповітряного бою було збито 17 російських БпЛА, ще 23 ворожих безпілотників локаційно втрачено, а 3 БпЛА повернулися в РФ
Цієї ночі в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це стало відомо із ранкового зведення Командування Повітряних сил Збройних сил України.
У повідомленні йдеться, що у ніч на 31 жовтня противник атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.
З напрямків Курськ, Орел (РФ) ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.
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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.
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