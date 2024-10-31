За минулу добу рятувальники ДСНС погасили на Полтавщині 8 пожеж, дві з них на Кременчуччині

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 207

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській області про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області за минулу добу зафіксовано 8 небезпечних подій, дві з яких сталися на Кременчуччині.

Учора, 30 жовтня о 10.29 в Кременчуці на вулиці Ракетна загорілася літня кухня. На місце події виїжджали два відділення 14-ї ДПРЧ. Рятувальники у зв'язку із сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа була ліквідована о 11.37. Пожежу погасили, але вогонь встиг знищити покрівлю та дерев'яне перекриття на площі 24 кв.м, вікна, двері та домашнє майно. Літню кухню та розташований поруч з нею житловий будинок вдалося врятувати. Ймовірною причиною виникнення пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей.

О 15.49 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Степове Глобинської громади. На місце події виїжджали одне відділення 6-ї ДПРП та Глобинська місцева пожежна охорона. Пожежа була ліквідована о 17.12.

Вогонь знищив перекриття на площі 45 кв.м, внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 20 кв.м, вікна, двері та домашнє майно. Саму господарчу споруду та розташовані поруч з нею житловий будинок і гараж вдалося врятувати. Ймовірною причиною виникнення пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей.

Ще 6 небезпечних подій на території області також пов’язані з пожежами. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зареєстровано.

Нагадаємо, нещодавно надзвичайники загасили пожежу у приватному будинку на Третьому Занасипі.