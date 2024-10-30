У Кременчуці через неправильну опалювальну систему ледь не згоріла господарча споруда

Сьогодні, 30 жовтня, близько 10.29 у Кременчуці на вулиці Ракетній горіла господарча споруда. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, гасили вогонь близько години — ліквідували пожежу об 11.37. На місці було велике задимлення, тож працювати надзвичайникам довелося у захисних масках.
Вогонь знищив дерев'яну покрівлю, дерев'яні меблі всередині приміщення, мотоблок, три вікна та інші побутові речі.
Пожежники врятували споруду від повного знищення вогнем, а також не допустили поширення пожежі на розташований поруч будинок.
Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
Імовірною причиною виникнення пожежі рятувальники називають неправильний монтаж нагрівної системи у споруді.
Нагадаємо, нещодавно надзвичайники загасили пожежу у приватному будинку на Третьому Занасипі.
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