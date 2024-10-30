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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени вибороли 10 медалей на чемпіонаті з греко-римської боротьби

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 171

 

Серед переможців та призерів — учні й випускники Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного

Кременчуцькі спортсмени завоювали 10 медалей на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби, що днями відбувся у Кременчуці. До змагань долучилися учні та випускники Кременчуцького спортивного ліцею, повідомляють у закладі освіти.

Серед учнів — двоє переможців та двоє призерів. Перші місця посіли Євген Заєць (вагова категорія 55 кг) та Вадим Матрос (вагова категорія 67 кг).

 

«Бронзу» здобули Тарас Пидюра (вагова категорія 55 кг) та Ілля Щипець (вагова категорія 60 кг).

Відзначилися на змаганнях і випускники спортивного ліцею — у їхньому здобутку 6 медалей.

 

І місце вибороли:

  • Богдан Різниченко (60 кг);
  • Всеволод Сапун (63 кг);
  • Ерік Шевченко (72 кг).

На II сходинці опинилися:

  • Вадим Матрос (67 кг);
  • Антон Комарцев (72 кг).

Третє місце посів випускник ліцею Артем Мохун (вагова категорія 63 кг).

 

Готував спортсменів до чемпіонату тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, нещодавно учні Кременчуцького спортивного ліцею стали бронзовими призерами Відкритого чемпіонату Полтави з греко-римської боротьби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: спорт греко-римська боротьба чемпіонат Полтавщини спортивний ліцей
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