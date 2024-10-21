Учні Кременчуцького спортліцею стали бронзовими призерами Відкритого чемпіонату Полтави з греко-римської боротьби

19-20 жовтня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків U-16, присвячений пам'яті Героїв України. У змаганнях взяли участь спортсмени 2008-2009 років народження, серед яких учні Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного здобули бронзові медалі.
Призерами стали:
Ліцей висловив подяку тренеру Сергію Бузьку за підготовку спортсменів. Вітання призерам і тренеру опубліковані на офіційній сторінці закладу у Facebook.
Нагадаємо, що у липні ліцеїсти стали призерами Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби.
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