Уночі Україну атакували ракети та 116 «Шахедів»: над Полтавщиною їх також збивали

У ніч на 21 жовтня в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це стало відомо із ранкового зведення від Командування Повітряних сил Збройних сил України.
У повідомленні йдеться, що цієї ночі противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу.
Станом на 9.30 радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 119 засобів повітряного нападу противника:
До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджають, що досі «до 10 ворожих БпЛА — в повітряному просторі України».
Офіційної інформації щодо влучань у Полтавській області поки немає.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.
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