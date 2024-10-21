Уночі Україну атакували ракети та 116 «Шахедів»: над Полтавщиною їх також збивали

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У ніч на 21 жовтня в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це стало відомо із ранкового зведення від Командування Повітряних сил Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що цієї ночі противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу.

Станом на 9.30 радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (з території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 БпЛА (райони пусків — Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.).

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

— На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Крім того, 45 російських безпілотників — локаційно втрачено, — йдеться у повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджають, що досі «до 10 ворожих БпЛА — в повітряному просторі України».

— Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! — зазначається в повідомленні.

Офіційної інформації щодо влучань у Полтавській області поки немає.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.