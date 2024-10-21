Захоплення, що відкриває світ – у бібліотеці розповіли про філателію та унікальні марки

У неділю, 20 жовтня, в читальній залі філії № 2 кременчуцької міської публічної бібліотеки на Соборній відбувся захід, присвячений філателії
На вечір-знайомство з кременчуцьким філателістом Володимиром Скляром, головою кременчуцького відділення «Асоціації філателістів України» та кременчуцького товариства філателістів, прийшли поціновувачі марок й любителі послухати цікаві історії.
Пан Володимир розповів присутнім про марки, поштові конверти, колекціонування та філателію. Окремо зупинився на історії виникнення марок, їхній цінності й ролі, а також розповів про розвиток філателії у Кременчуці.
Володимир Скляр захоплюється марками багато років. Першими починав збирати «спортивні» марки, потім в його колекції з’явилися марки з живописом.
Він зазначив, що раніше не приділяв уваги конвертам, але в якусь мить зрозумів, що це ще один цікавий напрямок колекціонування й можливість зберегти історію. Так в його колекції почали з’являтися конверти.
Своє нове захоплення Володимир Скляр розширив й на місто, де живе й працює — разом зі спілкою філателістів почав випускати поштові конверти із зображеними на них кременчужанами, які зробили вагомий внесок в розвиток міста. Так виникли серії конвертів з письменниками, музикантами, художниками, лікарями, військовими, педагогами тощо.
Зараз «кременчуцькі конверти» відомі далеко за межами нашого міста — вони «роз’їхалися» по всьому світові, адже в колекції є конверти, присвячені Литві та іншим країнами, які допомагають Кременчуку у воєнні часи.
Володимир Скляр з сумом зазначив, що з розвитком інтернету, а також після здорожчання поштових послуг, конверти, листівки, марки майже не використовуються, або використовуються лише у діловій переписці, але їх цінність з кожним роком тільки збільшується.
Присутні на заході мали можливість подивитися невелику частину унікальної колекції Володимира Скляра. Більш детально познайомитися з марками, конвертами, листівками можна у галереї, а також у краєзнавчому музеї Кременчука.
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