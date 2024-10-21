Захоплення, що відкриває світ – у бібліотеці розповіли про філателію та унікальні марки

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У неділю, 20 жовтня, в читальній залі філії № 2 кременчуцької міської публічної бібліотеки на Соборній відбувся захід, присвячений філателії

На вечір-знайомство з кременчуцьким філателістом Володимиром Скляром, головою кременчуцького відділення «Асоціації філателістів України» та кременчуцького товариства філателістів, прийшли поціновувачі марок й любителі послухати цікаві історії.

Пан Володимир розповів присутнім про марки, поштові конверти, колекціонування та філателію. Окремо зупинився на історії виникнення марок, їхній цінності й ролі, а також розповів про розвиток філателії у Кременчуці.

Володимир Скляр захоплюється марками багато років. Першими починав збирати «спортивні» марки, потім в його колекції з’явилися марки з живописом.

— Так я став захоплюватися не тільки філателією, а через марки — живописом, став цікавитися художниками, їх картинами, — розповів пан Володимир, який зараз відповідає за архіви кременчуцької міської галереї.

Він зазначив, що раніше не приділяв уваги конвертам, але в якусь мить зрозумів, що це ще один цікавий напрямок колекціонування й можливість зберегти історію. Так в його колекції почали з’являтися конверти.

— Особливо цінуються конверти з марками та зі штемпелями, — підкреслив колекціонер.

Своє нове захоплення Володимир Скляр розширив й на місто, де живе й працює — разом зі спілкою філателістів почав випускати поштові конверти із зображеними на них кременчужанами, які зробили вагомий внесок в розвиток міста. Так виникли серії конвертів з письменниками, музикантами, художниками, лікарями, військовими, педагогами тощо.

Зараз «кременчуцькі конверти» відомі далеко за межами нашого міста — вони «роз’їхалися» по всьому світові, адже в колекції є конверти, присвячені Литві та іншим країнами, які допомагають Кременчуку у воєнні часи.

Володимир Скляр з сумом зазначив, що з розвитком інтернету, а також після здорожчання поштових послуг, конверти, листівки, марки майже не використовуються, або використовуються лише у діловій переписці, але їх цінність з кожним роком тільки збільшується.

— Навіть у добу електронної пошти та миттєвих повідомлень, поштові марки залишаються популярними серед колекціонерів і любителів філателії. Це велика частина культурної спадщини, що дозволяє зберегти пам’ять про видатних людей, культурні події, природу та інші аспекти нашого життя, — підкреслив колекціонер.

Присутні на заході мали можливість подивитися невелику частину унікальної колекції Володимира Скляра. Більш детально познайомитися з марками, конвертами, листівками можна у галереї, а також у краєзнавчому музеї Кременчука.