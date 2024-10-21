Нацгвардійці «Полтавської» бригади показали, як збивали російські дрони

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21 жовтня під час тривалої повітряної тривоги мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України успішно знищили російський Shahed 136/131 в безпосередній близькості. Відео знищення виклали на сторінці бригади у Фейсбуці.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що вночі в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. У повідомленні йдеться, що цієї ночі противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу.