У Кременчуці онукові, який забив бабусю до смерті й тижнями жив з її тілом у квартирі, загрожує 10 років за ґратами

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 708

Слідчі встановили, що у середині жовтня 33-річний житель Кременчука під час сварки з 84-річною бабусею, яка страждала на деменцію, завдав їй численних ударів по голові та тулубу. Від отриманих травм жінка померла. Після цього підозрюваний продовжував жити в квартирі разом із тілом померлої, яке виявили лише 28 жовтня. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від Кременчуцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, що кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

За клопотанням прокурора та слідчого суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що у жовтні на Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки — її тіло він закопав біля двору.