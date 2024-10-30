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Надзвичайні новини

Кременчужанин до смерті забив 84-річну родичку — поліція

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 552

Чоловікові загрожує 10 років за ґратами

28 жовтня в Кременчуці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що до смерті забив 84-річну родичку, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в одній з квартир він знайшов мертвою родичку, 1940 року народження. На місце події виїхали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт. Після проведених слідчих дій стало зрозуміло, що смерть жінки була насильницькою. Тіло направили на експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Досудове розслідування встановило, що до смерті жінки причетний 32-річний житель Кременчука. Йому повідомили про підозру та взяли під варту.

Кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жовтні на Полтавщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки — її тіло він закопав біля двору.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
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