Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині браконьєри наловили риби на понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 265 Коментарів: 1

 

Правоохоронці вилучили човен, сітки та спійману рибу

Цими вихідними на Кременчуччині в акваторії Сулинського заказника представники Держекоінспекції виявили човен із сітками для промислового рибальства та спійманою рибою. Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Загальна довжина сіток у човні сягала близько 140 м.

На місце екологи викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували правопорушення. Човен, сітки та спійману рибу правоохоронці вилучили як речові докази.

 

Шкоду, яку браконьєри нанесли навколишньому середовищу, фахівці оцінили у понад 200 тисяч гривень.

Також у межах Сулинського заказника екоінспектори знайшли 16 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 1 км із рибою у них. Живу рибу екологи випустили назад у воду, а сітки конфіскували.

 

Усі матеріали екологи передали до поліції для проведення подальших дій.

Нагадаємо, на Полтавщині із 1 листопада розпочинається заборона на вилов риби: рибалок за порушення чекатимуть штрафи.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: браконьєри браконьєрство вилов риби риба збитки екологічна інспекція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 723
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:34

Экоінспектор це хто? Колись підпливали на човні, поосили 100 грн на пальне, бо треба острови від сміття ж прибирати😂😂😂


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх