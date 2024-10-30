На Кременчуччині браконьєри наловили риби на понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 265 Коментарів: 1

Цими вихідними на Кременчуччині в акваторії Сулинського заказника представники Держекоінспекції виявили човен із сітками для промислового рибальства та спійманою рибою. Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Загальна довжина сіток у човні сягала близько 140 м.

На місце екологи викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували правопорушення. Човен, сітки та спійману рибу правоохоронці вилучили як речові докази.

Шкоду, яку браконьєри нанесли навколишньому середовищу, фахівці оцінили у понад 200 тисяч гривень.

Також у межах Сулинського заказника екоінспектори знайшли 16 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 1 км із рибою у них. Живу рибу екологи випустили назад у воду, а сітки конфіскували.

Усі матеріали екологи передали до поліції для проведення подальших дій.

Нагадаємо, на Полтавщині із 1 листопада розпочинається заборона на вилов риби: рибалок за порушення чекатимуть штрафи.