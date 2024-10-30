На Полтавщині підприємець незаконно зрубав понад 250 дерев

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На Полтавщині судили підприємця, який незаконно зрубав понад 250 дерев на території Кобеляцької та Білицької громад. Про це інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, протягом 2021-2023 років наймані працівники підприємця вирубали понад 250 дерев різних порід. На суді прокурори довели, що чоловік займався лісозаготівлею та незаконною торгівлею деревини, проте на вирубку не мав відповідних дозволів.

Експерти оцінили збитки, завдані навколишньому середовищу громад, у понад 3 мільйони гривень.

Підприємця визнали винним у незаконній порубці дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні незаконно зрубаних дерев, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 2, 4 ст. 246 Кримінального кодексу України). Спершу суд присудив йому 5 років позбавлення волі, але потім змінив вирок на 2 роки іспитового терміну.

Усю незаконно вирубану деревину конфіскували у дохід державі.

Крім того, підприємець має відшкодувати 3 мільйони гривень завданих навколишньому середовищу збитків.

Нагадаємо, цього місяця в Україні посилили відповідальність за незаконне вирубування та обіг деревини.