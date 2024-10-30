У повітрі в Кременчуці виявили перевищення формальдегіду — гідрометцентр

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Загалом фахівці майже за тиждень проаналізували 504 проби повітря

З 21 по 26 жовтня у повітрі Кременчука фіксували перевищення вмісту формальдегіду, діоксид азоту та пилу. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології 29 жовтня.

У Кременчуці є чотири стаціонарні пости, де відбирались проби повітря. Загалом фахівці майже за тиждень проаналізували 504 проби.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцьких Телеграф» писав, як забруднене повітря впливає на здоров'я жителів міста.